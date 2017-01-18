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Ertuğrul Sağlam – Alanyaspor anlaşmasında pürüz!

Dün anlaşan Ertuğrul Sağlam ve Alanyaspor yönetimi arasında anlaşmazlık çıktığı ve anlaşmanın bozulduğu dile getirildi.
12:0418 Ocak 2017
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Ertuğrul Sağlam – Alanyaspor anlaşmasında pürüz!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı getirdiğini ve deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

İstanbul'da yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandığı belirtilse de son gelen haberler bu anlaşmanın bozulduğu yönünde. Trt Muhabiri Barış Yurduseven'in iddiasına göre; Alanyaspor ile Ertuğrul Sağlam arasındaki anlaşmanın kısa bir süre içinde bozulduğu iddia edildi. Kulüpten ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler
alanyaspor ertuğrul sağlam
Son güncelleme: 12:44 | 18.01.2017
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