Gaziantep Basketbol 100’ledi!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'nun 5. haftasında Gaziantep Basketbol, BC Mures'i 100-79'luk skorla yendi.

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu’ndaki beşinci maçında sahasında konuk ettiği Romanya’nın BC Mures takımını 100-79 mağlup etti. Temsilcimiz 4. galibiyetini alırken, Rumen ekibi 5 yenilgiyle son sırada kaldı.

İlk çeyrekte de 33-20'lik skorlarla rakibine üstünlük kuran ev sahibi Gaziantep Basketbol, devreyi de 51-38 skorla 13 sayı önde kapattı. Denmon’un ilk yarıdaki 21 sayılık performansı dikkat çekerken, Jefferson 14 sayı ile Denmon’u destekledi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Gaziantep ekibi, son çeyreğe 83-57 gibi farklı bir skorla girdi. Son bölümde oldukça rahat bir oyun sergileyen Gaziantep Basketbol, salondan 21 sayı farkla 100-74 önde ayrıldı.Gaziantep’te, Marcus Denmon 24 sayı 4 asist , Jefferson 17 sayı 11 ribaunt ile oynadı. Konuk ekipte ise Mohammed 23 sayı kaydetti.

Salon: Karataş

Hakemler: Manuel Mazzoni, Sergey Mikhaylov, Ivan Milicevic

Gaziantep Basketbol: Rautins 8, Altan Erol 6, Ruzic 12, Jefferson 17, Cherry 9, Denmon 26, Balazic 11, Erden Eryüz 5, Berke 6, Emre

BC Mureş: Gajovic 12, Mohammed 23, Cioacata, Santa, Popescu 14, Andrei 11, Djapa 10 Kalve 9

1. Periyot: 33-20 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 51-38 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 83-57 (Gaziantep Basketbol lehine)