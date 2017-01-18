Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe / Canlı Anlatım

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe kupanın 5. haftasında 3 puan için kozlarını paylaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Maç saat 20:00’da başlayacak. Turu garantileyen iki takım liderlik için yarışıyor! Ankara temsilcisi maçtan puanla ayrılması durumunda son 16’ye lider olacak çıkacak.

KADROLAR

Gençlerbirliği: Hopf, Claro, Ahmet Oğuz, Kulusic, Halil İbrahim, Scekic, Ring, Serdar, Aydın, Issah, Khalili

Fenerbahçe: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Caner, Salih, Stoch, Karavayev, Aatif