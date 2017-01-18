Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki 5. maçında, evinde 2-1 yenildiği Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Advocaat, yine yedek ve gençlerden oluşan bir kadro kullanacak. Peki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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