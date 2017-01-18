Günün transfer haberleri (18 Ocak 2017)

Spor basınında öne çıkan transfer haberlerini sizleri için derledik. İşte günün flaş haberleri...
Galatasaray yönetimi, Japonya’dan Lukas Podolski için gelen cazip teklif sonrasında hedef büyüttü. Galatasaray'ın yıllardır peşinden koştuğu Edin Dzeko bu kez Aslan olabilir. (AMK)
Match UK dergisine göre yeni yılda Premier Lig’e gerçekleşecek muhtemel transferler arasında Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma da yer alıyor. Tottenham’ın, genç futbolcu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığının altı çizildi. (AMK)
Ankara’da muhteşem bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın genç sambacısı Talisca'nın bonservisi için adeta kampanya başlatıldı. Yönetim ise işi zor da olsa harekete geçme hazırlığında. (AMK)
Yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat, dün Milano’da Arjantinli oyuncu ile masaya oturdu. Sosa, yarım sezon için önerilen 2.5 milyon euro'yu kabul etti. Milan ise para koparmak için türlü oyunlar oynuyor. (Fotomaç)
Sarı lacivertliler için Sosa geçici çözüm olacak. Yönetim, Trabzonspor'un şu anda satmaya yanaşmadığı Mehmet Ekici ile sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzalayarak 10 numarayı kendisine verecek. (Fanatik)
Daha önce gündeme gelmesine karşın herhangi bir somut adım atılamayan Fernando Torres için sürpriz bir hamle yapan başkan Fikret Orman, Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo ile görüşme gerçekleştirdi. (Haber Türk)
Sarı-Kırmızılılar Brezilyalı stoper Maicon’un işini bitirmeye kararlı. 28 yaşındaki savunmacının bonservisini düşürmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki günlerde Brezilya’ya çıkarma yaparak stoper arayışlarına son noktayı koymaya hazırlanıyor. (Fanatik)
Beşiktaş Teknik Direktörü yönetimle yaptığı görüşmede, “Eder’i mutlaka alalım. Takıma büyük güç katar” dedi. Güneş'in sözleri üzerine harekete geçen yönetim Lille ile 2. tur görüşmelerine başladı. Bu transfer her an sonuçlanabilir. (Takvim)
Konyaspor, Fenerbahçe’den Aatif’ı kadrosuna katmak için gözünü kararttı. Konyaspor, 2 milyon Euro’nun altına bu transferi bitirmeye çalışıyor. Aatif’ın da tarafların anlaşması halinde imzayı atmak istediği ifade edildi. (Vatan)
Lyon’un ardından Bedimo’nun yerini doldurmak isteyen Marsilya’nın da Carole’u listesine dahil ettiği ifade edildi. (Fotomaç)