İngilizlerin Bruma inadı

Match UK dergisine göre yeni yılda Premier Lig’e gerçekleşecek muhtemel transferler arasında Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma da yer alıyor. Tottenham’ın, genç futbolcu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığının altı çizildi.

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