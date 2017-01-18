Karabük ile Galatasaray arasında 18. randevu

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü Galatasaray’ı ağırlayacak.

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 17 maçtan 10’unu Galatasaray, 2’sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray’ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.

İki takım arasında Karabük'te yapılan 7 lig maçından 3’ünü Galatasaray, 1 karşılaşmayı da Kardemir Karabükspor kazandı. 3 maç ise beraberlikle bitti. Karabük ekibi 4 gol atarken, Galatasaray ise deplasmanda rakibinin fileleri 8 kez havalandırabildi.

Karabükspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu Karabükspor yönetimi, Galatasaray ile karşılaşacakları maçın bilet fiyatlarının 50 ile 75 TL arasında olduğunu açıkladı. İlgili Haberi Oku

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1993-1994

Galatasaray – Kardemir Karabükspor 0-0

Kardemir Karabükspor – Galatasaray 0-0

1997-1998

Galatasaray – Kardemir Karabükspor 3-0

Kardemir Karabükspor – Galatasaray 2-3 (İzmir’de)

1998-1999

Kardemir Karabükspor – Galatasaray 0-3

Galatasaray – Kardemir Karabükspor 2-0

2010-2011

Kardemir Karabükspor – Galatasaray 2-1

Galatasaray – Kardemir Karabükspor 0-0

2011-2012

Kardemir Karabükspor – Galatasaray 1-1Galatasaray – Kardemir Karabükspor 5-1

2012-2013

Galatasaray – Kardemir Karabükspor 1-3

Kardemir Karabükspor – Galatasaray 0-1

2013-2014

Galatasaray – Kardemir Karabükspor 2-1

Kardemir Karabükspor – Galatasaray 0-0

2014-2015

Kardemir Karabükspor – Galatasaray 1-2

Galatasaray – Kardemir Karabükspor 4-2

2016-2017

Galatasaray – Kardemir Karabükspor 1-0