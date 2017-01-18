Karabük ile Galatasaray arasında 18. randevu

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 17 maçtan 10’unu Galatasaray, 2’sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray’ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.
İki takım arasında Karabük'te yapılan 7 lig maçından 3’ünü Galatasaray, 1 karşılaşmayı da Kardemir Karabükspor kazandı. 3 maç ise beraberlikle bitti. Karabük ekibi 4 gol atarken, Galatasaray ise deplasmanda rakibinin fileleri 8 kez havalandırabildi.
Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1993-1994
Galatasaray – Kardemir Karabükspor 0-0
Kardemir Karabükspor – Galatasaray 0-0
1997-1998
Galatasaray – Kardemir Karabükspor 3-0
Kardemir Karabükspor – Galatasaray 2-3 (İzmir’de)
1998-1999
Kardemir Karabükspor – Galatasaray 0-3
Galatasaray – Kardemir Karabükspor 2-0
2010-2011
Kardemir Karabükspor – Galatasaray 2-1
Galatasaray – Kardemir Karabükspor 0-0
2011-2012
Kardemir Karabükspor – Galatasaray 1-1Galatasaray – Kardemir Karabükspor 5-1
2012-2013
Galatasaray – Kardemir Karabükspor 1-3
Kardemir Karabükspor – Galatasaray 0-1
2013-2014
Galatasaray – Kardemir Karabükspor 2-1
Kardemir Karabükspor – Galatasaray 0-0
2014-2015
Kardemir Karabükspor – Galatasaray 1-2
Galatasaray – Kardemir Karabükspor 4-2
2016-2017
Galatasaray – Kardemir Karabükspor 1-0