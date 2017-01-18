Kasımpaşa’dan yarım düzine gol!

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Sancaktepe Belediyespo'u sahasında 6-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla ev sahibi takım 12 puana yükselirken 2. sırada son haftaya girecek. Kupaya veda eden konuk takım ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

Grubun son haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa liderlik için karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Otigba'nın kafa ile indirdiği topu altıpasta önünde bulan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Turgut Doğan'ın sol çaprazdan yaptığı ortada arka direkte Otigba'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

38. dakikada Turgut'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Eduok'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

42. dakikada Ahmet'ın pasında altıpasta topla buluşan Batuhan'ın kayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0

59. dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Batuhan'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0.

61. dakikada sağ kanattan Onur'un ortaladığı topa Batuhan'ın dokunuşunda Adem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0

70. dakikada Umut'un ortasında kaleci Eray'ın çizgiden çıkardığı top Adem'in önüne düşüyor. Adem'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özkan Çeliker, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım

Kasımpaşa: Eray, Otigba, Bozhikov, Onur, Burak, Shala, Castro (Hakan dk. 46), Turgut Doğan (Kubilay dk. 68), Ahmet, Eduok (Adem dk. 58), Batuhan

Sancaktepe Belediyespor: Mehmet, Erdinç, Caner, Bahadır, Samet, Süleyman (Ersin dk. 64), Selim, Umut, İrfan, Anıl (Alaattin dk. 46), Nuri

Goller: Castro (dk. 11), Otigba (dk. 16), Eduok (dk. 38), Batuhan (dk. 42 ve 59), Adem Büyük (dk. 61) (Kasımpaşa), Adem Büyük (dk. 70 k.k.) (Sancaktepe Belediyespor)

Sarı kart: Castro (Kasımpaşa)