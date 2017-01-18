Manchester United terörle mücadele uzmanı ile çalışacak

İngiliz devi Manchester United, terör saldırısı ihtimaline önlem almak amacıyla kulübe terörle mücadele uzmanı getirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, son dönemde artan terör saldırıları nedeniyle kulüpteki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Daha önce dünya devi kulübün stadı Old Trafford’da alınan önlemlere bir de terörle mücadele uzmanı eklendi. Manchester United, böylece terör tehdidine önlem olarak terörle mücadele uzmanı çalıştıran ilk kulüp olarak tarihe geçti.

amkspor.com / DIŞ HABERLER

Günümüzde radikal terör örgütlerinin hedefi haline gelen futbol kulüpleri, hem futbolcularının hem de taraftarlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla bir takım tedbirler almaya başladı. Özellikle emniyet kuvvetli ile koordineli çalışmayı seçen takımlar arasında Manchester United, bu işi en ciddiye alan takım olarak öne çıktı. Paris’te Fransa ile Almanya arasında oynanacak hazırlık maçında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası stadyumun çevresindeki tüm camlar kırılmaz yapılırken, girişlerde daha önce üstleri aranmayan taraftarların artık tamamen detaylı şekilde aranarak, arabalar ise yine ciddi şekilde kontrol edilerek otoparka alınmaya başlandı.

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Ancak geçtiğimiz mayıs ayında Premier Lig’de Bournemouth ile sezonun son maçında sahasında karşılaşmaya hazırlanan Manchester United, bu maç öncesi yapılan bomba ihbarı nedeniyle güvenlik önlemlerini arttırmaya karar verdi. O maç öncesi tüm stadyumu boşaltmak zorunda kalan Manchester United yönetimi, Uosof Ahmadi isimli bir şahsın, Arsenal maçı öncesi eğlence olsun diye Old Trafford’da uyuması kulübü harekete geçirdi. Eğlence için bile olsa Manchester United yönetiminin stadyumdaki güvenlik zafiyetini sorgulamasına neden olan bu durum, gelecekte saldırı gerçekleştirme isteyen birinin de benzer bir yola başvurabileceği ihtimalini gözler önüne serdi.

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Bu olaylardan olumsuz etkilenen ve terör gruplarının hedefi olabileceğini düşünen dünya devi kulüp, bundan sonra bir terörle mücadele uzmanı ile çalışacak. Manchester Polis Departmanı’nın terörle mücadele biriminde özel eğitim alan uzman, maç öncesi takımı taşıyacak araçları, takımın kalacağı oteli ve maç oynayacağı stadı didik didik arayacak. Ayrıca beklenmedik saldırı durumları için de tetikte olacak.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United’da Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, David de Gea, Juan Mata gibi dünya yıldızları forma giyiyor.