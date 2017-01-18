Mehmet Ekici’den flaş hamle!

Ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Trabzonspor’un yıldızı Mehmet Ekici, Fenerbahçe’ye transferi engellendiği için FIFA’ya gitmeye hazırlanıyor. Habertürk’te yer alan habere göre Fenerbahçe'ye gitme konusunda ısrarcı olduğu için kadro dışı kalan 26 yaşındaki orta saha Mehmet Ekici, Trabzonspor’a ait Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Tesisleri'nde 4 güvenlik görevlisinin eşliğinde tek başına çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin, gurbetçi oyuncunun avukatı Prof. Dr. Tobias Huep'u İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.
Sarı-lacivertliler'in, daha önce Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde yaptığı gibi sözleşmesinin bitişine 6 ay kalan Mehmet Ekici'ye imza attırıp, Trabzonspor'u bonservisini verme konusunda zorlama yolunu tercih edeceği belirtildi.