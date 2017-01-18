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Podolski Fethi Sekin’i unutmadı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4-1'lik Elazığspor galibiyetine 2 golle katkı veren Podolski, sosyal medyadan şehit polis Fethi Sekin'i andı.
12:0118 Ocak 2017
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Podolski Fethi Sekin’i unutmadı

Galatasaray’ın yıldızı Lukas Podolski, sosyal medyadan verdiği mesajla gönülleri fethetti. Genelde rakip takımlara yaptığı göndermelerle bilnen Alman oyuncu bu sefer şehit polisimiz Fethi Sekin için mesaj gönderdi.

Elazığspor’un açtığı Fethi Sekin pankartının fotoğrafını paylaşan Poldi, “Ona çok büyük bir saygım var. Umarım, bize bıraktığı hatıralar yaşamaya devam ederken, o huzurlu bir şekilde uyuyordur.” mesajını gönderdi. Yıldız oyuncunun bu mesajı sosyal medyada çok olumlu tepkiler aldı.

Etiketler
Fethi Sekin galatasaray lukas podolski süper lig
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