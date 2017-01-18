Sivasspor turladı, Göztepe veda etti

Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenerek ikili averajda üstünlük sağladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor 9 puanla bir üst tura yükselirken, ikili averajı rakibine kaptıran ve 6 puanda kalan İzmir temsilcisi kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Umut'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

26. dakikada Gökhan Süzen'in şutunda kaleci Göktuğ topu iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Leroy'un aşırtma vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

47. dakikada Emre Aygün'ün ortasında Leroy'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

48. dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

57. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gekas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleye gitti. 0-2

88. dakikada gelişen Sivasspor atağında Kerim Avcı yaklaşık 25 metreden kaleyi denedi ancak kaleci Göktuğ topu son anda kornere çeldi.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: Göktuğ, Emre, Leo, Emre Can, Canberk (Adis Jahovic dk. 67), Soner, Doğa (Murat dk. 60), Burak, Leroy (Sandro dk. 60), Sinan, Umut

Sivasspor: Tolgahan, Ümit (Muhammed Furkan Işık dk. 55), Kerim, Gökhan, Hasan, Erkan, İbrahim İşçi, Adem, Rıdvan, Emre (İbrahim Öztürk dk. 80), Gekas (Tunahan dk. 62)

Goller: Kerim (dk. 48), Gekas (dk. 57) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Doğa, Sinan, Umut (Göztepe), Ümit, Rıdvan, Tunahan (Sivasspor)