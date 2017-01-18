Trabzonspor zoru seçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor deplasmanda Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5’inci hafta mücadelesinde TFF 1’inci Lig takımı Gümüşhanespor sahasında, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi Gümüşhanespor bu sonuçla puanını 8’e yükselterek grupta ikinci sıradaki yerini korurken, puanını 6 yapan Trabzonspor ise gruptan çıkma şansını zora soktu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı.

STAT: Gümüşhane Yenişehir

HAKEMLER: Suat Arslanboğa , İsmail Şencan , Uygar Bebek

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan – Taner , Mehmet Cansın , Zafer , Mehmet Abdullah , Ali Sakal (Dk.78 Onur ), Mehmet Menderes , Taşkın (Dk.75 Cumhur ), Muhammet Çalhanoğlu , Rıdvan , Hüseyin (Dk.65 Ali Özgün )

TRABZONSPOR: Esteban – Pereira , Uğur , Mustafa Akbaş , Mas , Medjani , Aytaç , Yusuf Erdoğan (Dk.77 Castillo ), Yusuf Yazıcı (Dk.78 Onazi ), Olcay , Suk (Dk.60 Okay )

SARI KARTLAR: Mehmet Menderes (Gümüşhanespor), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

14’üncü dakikada Pereira’nın ara pasında Yusuf Erdoğan ceza sahası içerisinde topla buluştu, şutunda keleci Hasan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19’uncu dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Aytaç kafayla kaleye gönderdi, kaleci Hasan rahat kontrol etti.

24’üncü dakikada orta saha çizgisinin önünden kazanılan serbest vuruşta Aytaç’ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Hasan kornere çeldi.

28’inci dakikada Mehmet Menderes’in ceza sahasına ortasında savunmaya aşan top kaleye yöneldi, Esteban uçarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

43’üncü dakikada Gümüşhanespor’da Mehmet Menderes’in ceza sahası sol çaprazından köşeye gönderdiği topu kaleci Esteban çıkardı.

59’uncu dakikada Suk orta sahadan kaptığı topu ceza sahası ön çizgisine kadar taşıdı, şutunda keleci Hasan topu kornere çeldi.

72’nci dakikada Uğur’un ceza sahasına ortaladığı topu Medjani kafayla indirdi, Yusuf Yazıcı’nın 6 pas içerisinden vuruşu üstten auta gitti.

90+3’üncü dakikada sağ çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Ali Özgün’ün kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.