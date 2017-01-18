Xabi Alonso emekli oluyor

Dünyaca ünlü orta saha Xabi Alonso, emekli olacağını Bayern Münih yönetimine iletti.

İspanyol orta saha Xabi Alonso, sezon sonunda emekli oluyor. Kariyerine Bayern Münih’te devam eden başarılı orta saha, yönetime sezon sonunda emekli olma düşüncesini iletti.

Alman Bild’in haberine göre, yıldız futbolcu kariyerine Allianz Arena’da nokta koyacak. Kariyeri başarılarla dolu olan Alonso 2014-15 sezonunda Real Madrid’den Alman devine transfer oldu.

İspanya Milli Takımı formasını 114 kez sırtına geçiren başarılı futbolcu milli takım tarihinin en çok forma giyen beşinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER