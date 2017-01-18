Yaya Toure servet tepti

Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu Yaya Toure, Çin Süper Ligi'nden gelen haftalık 500 bin Euro maaş teklifini geri çevirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’de eski popülerliğini yitiren Yaya Toure, bir serveti elinin tersiyle itti. Fildişi Sahilli oyuncunun Çin Süper Ligi’nden gelen haftalık 500 bin Euro maaş teklifini reddetti.

33 yaşındaki futbolcu kariyerine İngiltere’de devam etmek istiyor. Barcelona’da kavgalı olduğu Pep Guardiola’nın gelişi ile birlikte eskisi gibi forma şansı bulamayan Afrikalı yıldız, Manchester şehrinden ayrılmayı planlamıyor.

Toure geçtiğimiz sezon Jiangsu Suning kulübünden gelen haftalık 600 bin Euro’luk teklifi de reddetmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon 12 maçta forma giydi ve 3 kez fileleri sarstı.