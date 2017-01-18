Yıldırım Demirören yeni sistemin müjdesini verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, son haftaların gündemi hakem hatalarını kabul etti. Hakemlerin formsuz olduğunu söyleyen Demirören art niyetlerinin olmadığını ifade etti. Federasyon Mart ayında da Video Hakem Sistemi'ni denemeye alacak.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ntvspor’da gazetelerin spor müdürlerinin sorularını yanıtladığı programda hakemler ve video hakem sistemi hakkında konuştu.

Demirören, Mart ayında yeni sistemin denenmeye başlayacağını duyurdu. TFF Başkanı, hakemlerin gruplaştığı iddialarına da cevap verdi. Yıldırım Demirören’in sözleri şöyle;

“Rossetti şu anda bire bir bu işle ilgileniyor. Federasyon olarak gerekli şeyi yapıyoruz. Her reform sancıyla başlar, bu da sancıyla başladı, hakemlerimiz hata yapıyor. Video sistemine hazırız. Mart ayında Video hakem sistemi için ilk denemeler başlayacak. Hakem eğitimi için de önerilere açığız. İngiltere ile hakem eğitimi için görüştük; ‘Siz Türkiye’deki kafaları değiştirin’ dediler. Hata sonrası ‘Operasyon deniliyor’ dendi. Hakemlere ‘adil olun, cesur olun, hatanızı hata ile kapatmaya kalkmayın’ dedim. Bunları yapmayan sistem içinde elenir.

HAKEMLERDE GRUPLAŞMA VE NAMOĞLU’NUN GETİRİLMESİ

Hakemlerin art niyetli bir gruplaşma içinde olduğuna inanmıyorum. Bu komplo teorilerinden vazgeçelim, ne olur. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Duydum, ettim, duyum aldım… En kötü şeyler. Ben söylüyorum, hakemler formsuz. Onlara profesyonelliği getirdik, onların formsuz olmaya hakkı yok. Yusuf Namoğlu’nun ikinci kez MHK Başkanlığı göreve getirme sebebi; 15 Temmuz sonrası güvendiğimiz, futbol camiasının bildiği, saydığı bir isim olduğu içindi.”

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