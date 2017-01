Yusuf Namoğlu’nu hakemler istemiyor mu?

Hakem hatalarını görünce “Acaba hakemler de mi Yusuf Namoğlu'nu istemiyor” sorusu geliyor aklıma. İşte buyrun, son haftanın performansları…

Bursa-Trabzon maçında Y.Kemal Uğurlu evladım, kırmızıyı gösterme şeklinle başarını gölgeledin. Sarıyı bile düşünmediğin, dönüp gittiğin faule, mevsimler geçtikten sonra döndün, geldin, gösterdin kırmızıyı! Neden, kimlerden çekindin yavrum? Karabük- Akhisar müsabakasında Ümit Öztürk çok iyiydin, aferin evlat. Alanya- Rize karşılaşmasında alan, satan razı olunca sorun olmadı ama! Volkan Bayarslan evladım bu maçını bir daha seyret.

Kırmızın ise süperdi. Başakşehir-Kayseri buluşmasında oyuna çomak sokmayan, -ki hakemin de görevi bu olmalı- hakem dörtlüsünü özellikle de Özgür Yankaya'yı kutlarım. Konya-Galatasaray randevusunda Mete Kalkavan evladım durumu idare edeyim dersen işte başın böyle dertten kurtulmaz! Haklıyken haksız duruma düşürürler adamı, aslında kırmızının ilk sarısı da hafifti ama neyse. FIFA hakemisin sen, takım ayrımı yaparsan, uçan kuşa, kıla tüye sarı verirsen, kırmızıyı es geçersen maskaraya çevirirler adamı, sonra da getirirler seni bağlarlar iskele babalarına.

Gaziantep-Antalya mücadelesinde Suat Aslanboğa maçı iyi gitti ama Antepli'ye verdiğin ikinci sarıdan kırmızının gramajı fazlaydı biraz. Evladım zaten zor maç alıyorsun, gramajlara dikkat etmen gerekir. Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında Arda Kardeşler, hayırdır evladım? Gençlerin bir penaltısını atlamışsın. Gol iptalinde neydi o düdükler? Rahat ol biraz. Fenerbahçe-Adana karşılaşmasında Serkan Çınar evladım, nasıl vermezsin gözünün önünde olan penaltıyı?

Hemen her maçında penaltı sorunun oluyor senin. Bu maçta da düşünemedin her an penaltı olabileceğini birinciyi kaçırdın, ikinciyi aman kaçırmayayım dedin, hazırladın kendini, yakaladın, verdin. Bu tür maçlarda penaltıyı vermeyip sonra da ucuz kahramanlık yapıp “Fener sahasında o penaltıyı vermemek, son anda korneri attırmamak herkesin harcı değildir, ben işte böyle hakemim, dimdirek adamım” şeklindeki düşüncelere giriyorsan eğer bunlar züğürt tesellisi bile olamaz. Hakemlik adına da büyük yanlış olur. Böylesi direkli düşünceler de eyyam yapmak kadar yanlış ve zararlıdır.

Osmanlı-Beşiktaş maçında Ali Palabıyık evladım, maçı iyi götürdün başarılıydın da! Ancak Beşiktaş galip gelmeseydi atladığın penaltı pozisyonu başını çok ağrıtırdı.

Argun DARICI