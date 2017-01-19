Adana Demirspor’da İzzet Çelik sevinci

Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'da İzzet Çelik takımla birlikte çalışmaya başladı.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 18. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Aytaç Durak Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik patron Engin İpekoğlu oyuncularıyla yakından ilgilendi. Mavi-lacivertli takımın genç oyuncularından İzzet Çelik de takımla çalışmalara başladı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan genç defans oyuncusu artık takımla bütün çalışmalara katılabilecek seviyeye geldi. İzzet'in kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Adana Demirspor'un kendi sahasında oynayacağı Samsunspor müsabakasında Süleyman Abay düdük çalacak. Pazartesi günü oynanacak olan maç saat 18.30'da başlayacak.