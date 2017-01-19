Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ADANASPOR
21 Ocak 2017 19:00
BURSASPOR
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Adanaspor Bursa yolcusu

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
17:5019 Ocak 2017
0
Adanaspor Bursa yolcusu

Adanaspor, Bursa yolcusu. Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Levent Şahin, yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular sürat antrenmanı yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu-beyazlılar 1 saat 10 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı.

Sabah saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek olan turuncu-beyazlılar oradan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Bursa’ya hareket edecek. Turuncu-beyazlı ekip karşılaşma öncesi yapacağı son çalışmasının ardından konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Etiketler
adanaspor bursaspor spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER