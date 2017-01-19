Adanaspor Bursa yolcusu

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor, Bursa yolcusu. Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Levent Şahin, yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular sürat antrenmanı yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu-beyazlılar 1 saat 10 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı.

Sabah saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek olan turuncu-beyazlılar oradan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Bursa’ya hareket edecek. Turuncu-beyazlı ekip karşılaşma öncesi yapacağı son çalışmasının ardından konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.