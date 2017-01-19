Arda Turan evde kaldı

Milli futbolcumuz Arda Turan için Çin macerası başlamadan bitti. Guangzhou Evergande Teknik Direktörü Luiz Felipe Scolari, “Kontenjanımız dolu. Yabancı hiçbir oyuncuyla ilgilenmiyorum” dedi.

Arda Turan'ın Çin'e transfer olacağı iddiaları asılsız çıktı. İspanyol basını 29 yaşındaki milli futbolcumuz için Guangzhou Evergrande'nin yıllık 20 milyon Euro, Barcelona'ya ise 50 milyon Euro bonservis bedeli önerdiğini iddia etmişti. Ancak Çin Ligi şampiyonunun Brezilyalı Teknik Direkörü Luiz Felipe Scolari, transfer söylentilerine açıklık getirerek, ünlü oyuncuyu istediklerini yalanladı.

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Deneyimli Teknik Direktör, “Ne Arda Turan ne de bir diğer yabancı futbolcuya transfer teklifinde bulunduk. Bildiğiniz gibi yabancı kontenjanımız dolu. Bu, menajerlerin uydurması” dedi. Art arda altı sezon Çin Ligi'nde şampiyon olan Guangzhou'da Brezilyalı Paulinho, Ricardo Goulart ve Alan Carvalho, Kolombiyalı Jackson Martinez, Güney Koreli Kim Younggwon ve Kim Hyung-il forma giyiyor.