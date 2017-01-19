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Bakan Çağatay Kılıç’tan Samsunspor’a taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasının 28. yılında bir mesaj yayınladı.
12:0119 Ocak 2017
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Bakan Çağatay Kılıç’tan Samsunspor’a taziye mesajı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 yılında geçirdiği trafik kazasının 28. yıl dönümü nedeniyle bir taziye mesajı yayınlayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “O elim kazayı yüreğinde hisseden herkesin spor şehitlerimizi dualarıyla her zaman yad edeceğine inanıyorum” dedi.

Bakan Çağatay Kılıç'ın mesajı şöyle:

“20 Ocak, Samsunsporumuz'un ay yıldızlı bayrağımızdan aldığı kırmızı ve beyaz renklerine ‘siyah' rengin de eklenmesine neden olan o elim kazanın yıldönümü. 28'inci yılında, spor şehitlerimiz Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Asım Özkan’ı rahmetle anıyorum. Ülkemiz futbolunun en acı hadiselerinden biri olarak tarihe geçen bu kazanın ardından malulen emekli olan veya kendi tercihleriyle futbol hayatlarını noktalayan ancak Samsunsporumuza olan sevdaları hiçbir zaman sonlanmayan tüm isimleri de saygıyla yâd ediyorum. Rabbim, ülkemizde ve dünyada hiçbir spor kulübüne bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acı gün, sadece Samsunsporumuz'a emek verenlerin değil, tüm spor camiamızın hafızasında yaşamaktadır ve yaşayacaktır. Ben inanıyorum ki Samsunsporumuz, elde edeceği başarılarla spor şehitlerimizin aziz hatırasını daima canlı tutacaktır. Spora, futbola gönül veren, bu elim kazayı yüreğinde hisseden herkesin spor şehitlerimizi dualarıyla her zaman yad edeceğine inanıyorum. 28 yıl önce yüreğimizi yakan kazayla, hayatlarının baharında bize veda eden Samsunsporlu kardeşlerimi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.”

Etiketler
Çağatay kılıç Samsunspor
Son güncelleme: 12:08 | 19.01.2017
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