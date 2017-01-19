Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu'ndaki 5. maçında bugün Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 4 haftada topladığı 10 puanla tur biletini erken cebine koyan Kartal, 3 puanla son sıradaki Spor Toto 3. Lig ekibiyle berabere bile kalsa, bitime bir maç kala liderliğini garantileyecek. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmada daha önceki kupa mesailerinde olduğu gibi as oyuncularını dinlendirecek. Maçta, Veli Kavlak'ın çok uzun aranın ardından dönüşünün yanı sıra Osmanlı deplasmanında yedek bekleyen yeni transfer Matej Mitrovic'in de Beşiktaş formasıyla tanışması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ – DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 18:00’de başlayacak Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği maçı A2 kanalında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Fatih, Mitrovic, Sedat, Veli, Gökhan İnler, Aras, Tolgay, Kerim, Ömer
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: G. Köstereli, Selçuk Baştürk, Cem, Alper, Hayrullah, Cafercan, Sinan, G. Erdoğan, G. Solak, Gaffar, Aziz