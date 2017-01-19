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23 Ocak 2017 20:00
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Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?

D Grubu’nda son 16’ya kalmayı daha önce garantileyen Beşiktaş, bugün konuk edeceği Darıca Gençlerbirliği'nden bir puan bile alsa lider olarak üst tura adını yazdıracak. Peki Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
09:0819 Ocak 2017
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Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu'ndaki 5. maçında bugün Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 4 haftada topladığı 10 puanla tur biletini erken cebine koyan Kartal, 3 puanla son sıradaki Spor Toto 3. Lig ekibiyle berabere bile kalsa, bitime bir maç kala liderliğini garantileyecek. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmada daha önceki kupa mesailerinde olduğu gibi as oyuncularını dinlendirecek. Maçta, Veli Kavlak'ın çok uzun aranın ardından dönüşünün yanı sıra Osmanlı deplasmanında yedek bekleyen yeni transfer Matej Mitrovic'in de Beşiktaş formasıyla tanışması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ – DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 18:00’de başlayacak Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği maçı A2 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Fatih, Mitrovic, Sedat, Veli, Gökhan İnler, Aras, Tolgay, Kerim, Ömer

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: G. Köstereli, Selçuk Baştürk, Cem, Alper, Hayrullah, Cafercan, Sinan, G. Erdoğan, G. Solak, Gaffar, Aziz

Etiketler
beşiktaş beşiktaş darıca gençlerbirliği maçı Darıca Gençlerbirliği
Son güncelleme: 09:11 | 19.01.2017
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