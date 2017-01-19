Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?

D Grubu’nda son 16’ya kalmayı daha önce garantileyen Beşiktaş, bugün konuk edeceği Darıca Gençlerbirliği'nden bir puan bile alsa lider olarak üst tura adını yazdıracak. Peki Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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