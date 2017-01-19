Beşiktaş’ta Kerim Frei İngiltere’ye gitti

Beşiktaş, kanat oyuncusu Kerim Frei'yi İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a sattı.

Beşiktaş’ta Ryan Babel’in transfer edilmesinin ardından ilk 11’de forma giymesi zorlaşan Kerim Frei, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a transfer oldu. Trabzonspor’a giden Olcay Şahan’ın ardından satılan ikinci kanat oyuncusu olan Kerim Frei için İngiliz ekibinden 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alınacağı öğrenildi. Kerim Frei’nin ismi bir süre önce Samuel Eto’o transferi nedeniyle Antalyaspor’a takas olarak verilmesi ile gündeme gelmişti. O dönem yurtdışında oynama istediğini dile getiren Kerim Frei, böylece İngiliz ekibi Birmingham’ın yolunu tuttu.

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Futbol hayatına beş yaşında, İsviçre’nin FC Au-Heerbrugg takımında başlayan Kerim Frei. 2 sene sonra FC St. Gallen’e transfer olmuştu. 2006 yılında Grasshopper takımına giden Kerim Frei, sergilediği performans ile İngiliz ekibi Fulham’ın dikkatini çekmişti. Bu takımda profesyonel olan Kerim Frei, İngiltere’de iki yıl geçirdikten sonra 2013 yılında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu.

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Birmingham ile anlaşan ve yeniden İngiltere’ye dönen Kerim Frei, yeni takımını İngiltere Premier Lig’e yükseltmek için mücadele edecek.

İngiltere Championship’te 26 hafta sonunda 36 puan toplayabilen Birmingham City, 12. sırada yer alıyor.