Bundesliga’nın ikinci yarısı başlıyor

Bundesliga, yarın yeniden start alıyor. Yunus Mallı ligin ikinci yarısında Wolfsburg forması giyecek.

Almanya 1.Ligi (Bundesliga) devre arası tatilinin ardından yeniden start alıyor. Bundesliga’da 17. hafta yarın akşam 20.30’da Freiburg- Bayern Münih maçı ile başlayacak. Bundesliga’da FSV Mainz 05’te forması giyen ve devre arasında sürpriz bir şekilde VFL Wolfsburg’a transfer olan milli oyuncumuz Yunus Mallı, Bundesliga’da ilk kez Hamburger SV karşısında VFL Wolfsburg forması giyecek.

Bundesliga’da 20.12.2016/21.12.2016 tarihinde oynan 16. hafta sonunda Bayern Münih 39 puanla 1. sırada yer alırken, RB Leipzig 36 puanla 2. sırada bulunuyor. Hertha Berlin ise 30 puanlatabelanın 3. sırada yer buldu.

Cumartesi:

FC Schalke04- FC Ingolstadt

VFL Wolfsburg-Hamburger SV

FC Augsburg-1899 Hoffenheim

SV Werder Bremen- Borussia Dortmund

SV Darmstadt 98- Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig-Eintracht Frankfurt

Pazar:

Bayer Leverkusen-Hertha Berlin

FSV Mainz05-1.FC Köln