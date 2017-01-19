Bundesliga’nın ikinci yarısı başlıyor

Almanya 1.Ligi (Bundesliga) devre arası tatilinin ardından yeniden start alıyor. Bundesliga’da 17. hafta yarın akşam 20.30’da Freiburg- Bayern Münih maçı ile başlayacak. Bundesliga’da FSV Mainz 05’te forması giyen ve devre arasında sürpriz bir şekilde VFL Wolfsburg’a transfer olan milli oyuncumuz Yunus Mallı, Bundesliga’da ilk kez Hamburger SV karşısında VFL Wolfsburg forması giyecek.
Bundesliga’da 20.12.2016/21.12.2016 tarihinde oynan 16. hafta sonunda Bayern Münih 39 puanla 1. sırada yer alırken, RB Leipzig 36 puanla 2. sırada bulunuyor. Hertha Berlin ise 30 puanlatabelanın 3. sırada yer buldu.
Cumartesi:
FC Schalke04- FC Ingolstadt
VFL Wolfsburg-Hamburger SV
FC Augsburg-1899 Hoffenheim
SV Werder Bremen- Borussia Dortmund
SV Darmstadt 98- Borussia Mönchengladbach
RB Leipzig-Eintracht Frankfurt
Pazar:
Bayer Leverkusen-Hertha Berlin
FSV Mainz05-1.FC Köln