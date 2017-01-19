Erkan Zengin 12 milyon TL’yi reddetti

Süper Lig'den düşen Eskişehirspor'a büyük bir fedakarlık örneği göstererek dönen Erkan Zengin, Çin'den aldığı yüklü teklife rağmen takımda kalmayı düşünüyor.

Sezon başında olduğu gibi devre arasında da Çin kulüplerinin gündemine gelen hatta senelik 3 milyon Euro'nun üzerinde garanti ücret teklif edilen Erkan Zengin, kesin bir dille Eskişehirspor'dan ayrılmayacağını söyledi.

“ŞAMPİYON YAPMADAN GİTMEM”

Müthiş bir sezon geçiren kaptan, çıktığı 14 maçta 5 gol atarken, 7 asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız, “Eskişehirspor'u şampiyon yapmadan bir yere gitmem. Süper Lig'e çıkalım, sonrasında bakarız” ifadelerini kullandı. Yönetim sıkıntıda olduğu için zaman zaman cebinden para bile veren Erkan Zengin, Eskişehirspor'un zirveye çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri.

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