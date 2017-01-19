Fenerbahçe 84-63 Panathinaikos / Maç özeti

Fenerbahçe, genç oyuncusu Ahmet Düvelioğlu'nun gösterdiği müthiş performans ile Panathinaikos Superfoods'u Ülker Sports Arena'da 84-63 yendi.

Fenerbahçe, Euroleague’in 18. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods’u 84-63 mağlup etti.

Ülker Sports Arena’daki karşılaşmanın ilk yarısınıda temsilciniz 44-28 önde tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Atina’da yapılan maçı Panathinaikos 81-70 kazanmıştı. Temsilcimiz bu sonuçla ikili averajı eline almış oldu. Bu arada, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının başında Avrupa Ligi’nde 100. maçına çıktı. Fenerbahçe, Sırp teknik adam yönetimindeki bu maçlarda 70 galibiyet aldı, 30 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe: Antic 2, Bogdanovic 7, Sloukas 12, Nunnaly 10, Vesely 13, Kalinic 6, Ali 5, Ahmet 13, Datome 16

Panathinaikos: Singleton 13, Rivers 12, James 25, Fotsis 1, Feldeine 4, Gabriel 3, Gentile 2, Bourousis 2, Calathes 2

1. Periyot: 27-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 44-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 60-45 (Fenerbahçe lehine)

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