Fenerbahçe’de kritik maç öncesi sakatlık

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe ile Panathinaikos, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekibe maç öncesi ABD'li pivot Udoh'tan kötü haber geldi.

THY Avrupa Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe ile Panathinaikos, Ülker Sports Arena’da kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekibe ABD’li pivot Udoh’tan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada “Oyuncumuz Ekpe Udoh, sağ bacak arka alt adalesindeki sakatlık nedeniyle bu akşam forma giyemeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

Bilgilendirme | Oyuncumuz Ekpe Udoh, sağ bacak arka alt adalesindeki sakatlık nedeniyle bu akşam forma giyemeyecektir. #PAOFNB #GameON — Fenerbahçe Basketbol (@FBBasketbol) 19 Ocak 2017

Fenerbahçe Avrupa’da 17 maçta 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16 takım arasında 6. sırada bulunuyor. Panathinaikos ise, aynı puanla sarı laciverti takımın bir basamak önünde.

Obradovic’in öğrencileri en son Kızılyıldız deplasmanından 75-73 mağlup ayrılmıştı. Mücadelenin son saniyeleri nefes kesmişti. Yunanistan ekibi ise, Atina’da Anadolu Efes’i 91-82 yenmişti. Udoh’un olmayışında pota altında, yeni transfer Anthony Bennett ve Jan Vesely büyük iş düşecek.