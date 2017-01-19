Mehmet Ekici’yi Fikret Orman mı kadro dışı bıraktı?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Muharrem Usta ile görüşerek "Mehmet Ekici'yi kadro dışı bırakalım" dediği iddia edildi.

Trabzonspor’da Mehmet Ekici’nin kadro dışı bırakılması konusunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın etkili olduğu iddia edildi. Mehmet Ekici’nin başka takıma gitmemesi için 2 milyon Euro’luk bir madde koyduran Beşiktaş hakkında Haber Türk, gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

İşte gazetede yer alan o haber:

Trabzon'un gözden çıkardığı Ekici'nin ilk adresi bilindiği gibi Fenerbahçe’ydi. Ancak devreye giren Beşiktaş, Bordo-Mavili kulüple el sıkışıp 200 bin Euro'ya Olcay Şahan'ı verip Mehmet Ekici'nin bonservisini aldı. Siyah-Beyazlılar, deneyimli oyuncunun devre arasında başka takımlara gitmemesi için de yapılan sözleşmeye 2 milyon Euro'luk bir madde koydurdu. Fenerbahçe'den başka yerde oynamak istemediğini söyleyen Ekici ise en sonunda kadro dışı bırakıldı.

Bu kararın arkasında ise yalnızca Trabzon başkanı Muharrem Usta'nın olmadığı ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Usta'nın bir araya gelip ortak bir karara imza attıkları öğrenildi. Usta'nın “Yaptığımız anlaşmanın arkasındayız ancak Mehmet size gelmek istemiyor. Ne yapmayı önerirsiniz, görüşünüz önemli çünkü hak sizin” dedi. Orman da, “Mehmet'i zaten sezon sonu için istiyorduk, ama oyuncu gelmek istemiyor. O zaman sonuçlarına katlanır. Kendisi zor olanı seçti. Bence kadro dışı bırakalım” deyince Mehmet Ekici süresiz kadro dışı kaldı.