Galatasaray’da Maicon seferberliği

Galatasaray'da transfer gündemindeki ilk isim Maicon. Sao Paulo, 28 yaşındaki stoper için 8 milyon Euro istiyor. Galatasaray, fiyatı 5 milyon Euro’ya indirebilirse iki kulüp protokol imzalayacak

Stoper transferi için gaza basan Galatasaray, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için girişimlerini sürdürürken, Sao Paulo'nun 28 yaşındaki savunma oyuncusu Maicon'un peşini de bırakmıyor. 1.91 metre boyundaki stoper için Sao Paulo 8 milyon Euro fiyat çekti. Galatasaray ise 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu, pazarlıklara başladı. Sarı-kırmızılılar, bu rakama Brezilya kulübünü ikna edemezse ikinci bir seçenek sunacak.

Edin Dzeko tamam sıra Roma`da Takımı yeni bir forvetle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, İtalyanların kapısını çalacak. Sarı-kırmızılılar, Edin Dzeko için 10 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı. İlgili Haberi Oku

Buna göre Sao Paolo'ya 4 milyon Euro hemen ödenecek, kontrata belli bir maç sayısı, şampiyonluk, Avrupa'da başarı gibi bonuslar ilave edilip Brezilya ekibinin istediği rakam uzun vadeli olarak ödenecek. Görüşmelerin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.