Gaziantepspor 2-0 Osmanlıspor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

5. dakikada Orkan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Hakan Arıkan'dan oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Kisliak'ın bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0. 85. dakikada sol kanattan ceza yayına çalımlarla giren Doğanay Kılıç, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantepspor, puanını 9'a çıkardı. Osmanlıspor 9 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Gaziantepspor deplasmanda 12 puanlı Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Osmanlıspor sahasında Kırklarelispor’u konuk edecek. Gruptan çıkacak son iki takım son maçların ardından belli olacak.

Gaziantepspor 2-0 Osmanlıspor

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Çağatay Şahan (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Mehmet Metin (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Erten (xxx)- Pedroso (xxx), Şenol (xxx), Doğanay (xxx), Orkan (xx) (Dk.63 İlhan xx), Kislyak (xxx), Muhammet (xx) (Dk.68 Alpay xx), Mosquera (xxx), Rajtarol (xx), Sefa (xxx), Kolar (xx) (Dk.63 Mota xx)

OSMANLISPOR: Hakan (xx)- Koray (x), Aykut (xx), Mehmet (xx), Erdal (x) (Dk.46 Regattin xx), Prochazka (xx), Rusescu (xxx), Delarge (x) (Dk.46 Umar xx), Musa (xx), Numan (xxx), Maher (x) (Dk.67 Koulossa xx)

GOLLER: Dk.5 Kolar, Dk.84 Doğanay (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Prochazka, Koray, Musa (Osmanlıspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Orkan’ın kullandığı serbest vuruşta çizgide kaleci Hakan’dan dönen topu önünde bulunan Kolar, ayağının tersiyle vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.

14. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rucescu, bekletmeden vurdu. Kaleci Hakan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

56. dakikada Umar’ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Numan’ın vuruşunda top yan ağlardan az farkla auta çıktı.

79. dakikada sağ kanattan hareketlenen Mosquera’nın ortaladığı top ceza sahası içerisinde boşta kaldı. Top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

84. dakikada sol kanatta ortalanan topla buluşan Doğanay, çalımlayarak ceza sahasına girdi ve bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. Karşılaşma Gaziantepspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Gaziantepspor bu skorla gruptaki puanını 9’a yükseltti.