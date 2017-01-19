Geleceğin Nurcan Taylanları bu şampiyonada ter döktü

İstanbul’un Yıldız Haltercileri, Arnavutköy’de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Halter Şampiyonası'nda ter döktü. 50 milli haltercinin katıldığı şampiyonada genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı'nın öncülüğünde ilçede bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Okullar Arası Halter Şampiyonası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İstanbul'da eğitim gören ortaokul ve lise öğrencisi 50 milli haltercinin katıldığı şampiyonada sporcular kıyasıya yarıştı. Turnuvada başarı gösteren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul'u temsil edecek. 18 farklı branşta sporcu yetiştiren Arnavutköy Belediyesi, ülkemizi dünyada temsil edecek sporcuların yetişmesine de önemli katkılar sağlıyor.

Şampiyonaya ilişkin bilgiler veren Arnavutköy Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Arnavutköy Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, “Çok kurum ve federasyonla benzer programlar yapıyoruz. Bu da 3'üncüsünü yaptığımız İstanbul Okullar arası Halter Şampiyonası İl Spor Müdürlüğü, Halter Federasyonu ile ortak yaptığımız güzel bir çalışma. İstanbul'daki halter sporcuları kendi aralarında müsabakalarını gerçekleştirdi ve burada başarılı olanlar Türkiye Şampiyonası’nda İstanbul'u temsil edecekleri bir organizasyon” dedi.

“Annemin ön yargısı antrenörümle konuşunca kırıldı”

Halter sporunun hayatında birçok şeyi değiştirdiğini belirten lise öğrencisi Rabia Danış, ”2-2 buçuk yıldır halter sporu yapıyorum. Türkiye şampiyonluğum var, ben bir yıl geç başladım. İlk önce ailem izin vermedi. Daha sonra antrenörüm ailemle konuştu. Onlar da ikna oldu. Şimdi çok iyiyim, bırakmak istemiyorum. Annemin ön yargısı antrenörümle konuşunca kırıldı” şeklinde konuştu.

“Halter boyu kısaltır diye düşünüyorlar, bu yanlış”

Halter sporuna olan önyargının kırılması gerektiğini söyleyen milli sporcu Kürşat Yıldırım ise, “Bu sporu yapmak isteyenler halter boyu kısaltır diye düşünüyorlar, bu yanlış. Basketbol boy uzatıyor diyorlar, bu da yanlış. Basketbola boyu uzun çocukları seçiyorlar. Boyu kısa olmanın avantajı ağırlığın altına daha kolay girmektir. Bu da bir spor sonuçta, zararlı olsa yapılmaz. Herkese tavsiye ediyorum, sporun iyisi kötüsü diye bir şey yok” diye konuştu.