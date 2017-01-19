Günün transfer haberleri - 19 Ocak 2017

Takımı yeni bir forvetle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, İtalyanların kapısını çalacak. Sarı-kırmızılılar, Edin Dzeko için 10 milyon euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardı. (AMK)
Beşiktaş Yönetimi’nin, sezon başında KAP’a 1+1 yıllık kiralık olarak açıkladığı Anderson Talisca’yla şimdiden 2017-18 döneminin sonuna kadar el sıkıştığı ortaya çıktı. Bu gelişme sonrasında Brezilyalı yıldız, kulübü Benfica, Haziran ayında geri dönmesini istese bile bu sürenin sonuna kadar Kartal’da kalacak. (Fanatik)
Galatasaray'da transfer gündemindeki ilk isim Maicon. Sao Paulo, 28 yaşındaki stoper için 8 milyon Euro istiyor. Galatasaray, fiyatı 5 milyon Euro’ya indirebilirse iki kulüp protokol imzalayacak (AMK)
Galatasaray, Tottenham’ın yıldızı Vincent Janssen’i kiralamak için harekete geçti. Alkmaar formasıyla geçtiğimiz sezon 27 golle Hollanda Ligi’nde kral olan ancak Premier Lig’de zorlanan 22 yaşındaki oyuncuyu Riekerink ikna edecek. (Fanatik)
Dünya futbolunu yaptığı flaş transferlerle sarsmaya devam eden Çin piyasası, bu kez Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ı gündeme aldı. Sneijder ve Podolski'ye teklifler yapan Çin kulüplerinin şimdiki hedefi Selçuk. Çin Futbol Komitesi'nde görev alan 3 FIFA menajerinin Galatasaray'ın kaptanına ülke futbolunda yer vermek istiyor. (AMK)
Sezon başında olduğu gibi devre arasında da Çin kulüplerinin gündemine gelen hatta senelik 3 milyon Euro’nun üzerinde garanti ücret teklif edilen Erkan Zengin, kesin bir dille Eskişehirspor’dan ayrılmayacağını söyledi. (Fanatik)
Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü için menacerler yönetime, Çin kulüplerinden teklif getirebileceklerini iletti. Ancak SarıLacivertliler’in yanıtı net oldu. Yönetim, Emenike’nin kadro dışı kalması, Sow’un milli takımda olması ve Van Persie’nin sürekli sakatlanması nedeniyle Sambacı’yı kesinlikle satmayacaklarını açıkladı. (Fanatik)
Sosa transferinde umduğunu bulamayan Fenerbahçe yönetimi ibreyi Hernanes’e çevirdi. Juventus’lu yetkililer ile İtalya’da masaya oturacak olan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı 5 milyon euro’luk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. (AMK)
Forvet takviyesi için bütçesini sarsmayacak isimler araştıran Beşiktaş yönetimi, rotasını son olarak Fransız ekibi Caen’in 1.90’lık gol makinesi Ivan Santini’ye çevirdi. (AMK)
Sezonun ikinci yarısında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Kayserispor ligde kalma adına transferlerine devam ediyor. Kayserispor, Osmanlıspor'da forma giyen Raheem Lawal'ı sezon sonuna kadar kiraladı. (Fanatik)
Jose Sosa Fenerbahçe'den yapılan astronomik teklife rağmen sarı-Lacivertliler'e henüz 'evet' demedi... Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamasına rağmen güvenlik sorunlarını bahane ederek ayrılık kararı alan Tangocu'nun yeniden Türkiye'ye dönme konusunda büyük bir kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. (Takvim)