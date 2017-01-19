Karşıyaka taraftarları gazilerle bütünleşti

Gaziler ve Karşıyakalı taraftarlar hep birnlikte İzmir Marşı'nı söyleyip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı yaptı.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda dün akşam Khimik’i 77-70 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, play off’un ilk turunu maç yapmadan geçip, direkt son 16’ya kalma hesapları yapıyor.

Grupta 13 maçta 8 galibiyete ulaşarak son hafta öncesi kendisi gibi 8 galibiyeti bulunan Umana Reyer’i geride bırakan Pınar Karşıyaka, son sınavını Finlandiya deplasmanında Joensuu Kataja karşısında verecek. Umuna Reyer ise CSM CSU Oradea’yı ağırlayacak. Yeşil kırmızılı ekip rakibini yener veya Umana Reyer son hafta kaybederse grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Ancak Pınar Karşıyaka’nın grup ikinciliğini elde etmesi tek başına direkt son 16’ya kalmaya yetmeyecek. Ligdeki 5 gruptan yalnızca en iyi 3 grup ikincisi direkt son 16 şansını yakalayacak. Şu an ikinci sıradaki takımlar arasında en az galibiyet sayısına sahip ekip konumunda olan Pınar Karşıyaka, son 16 için Kataja’yı yenip, 9’ar galibiyetli grup ikincileri Sidigas Avellino ve EWE Baskets Oldenburg’un takılmasını bekleyecek. Antrenör Nenad Markovic, “Hedefimiz bu grupta ikincilik. Sonraki tur ne yapabiliriz göreceğiz. Ama son 16 için elimizden geleni yapacağız” dedi.

ATATÜRK’TE MÜHTİŞ TABLO

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda dün akşam oynanan Khimik maçını Karşıyaka’nın taraftar gruplarından 1912 Curva’nın davetlisi olarak İzmir’e gelen Güneydoğu gazileri de izledi. Taraftarlar, gazileri, “Türkiye sizinle gurur duyuyor” tezahüratıyla karşıladı. Gaziler ve Karşıyakalı taraftarlar hep birnlikte İzmir Marşı’nı söyleyip, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yaptı. Gaziler ve taraftarlar, 5 Ocak’ta İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında canı pahasına teröristleri engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’i de unutmadı. Pınar Karşıyakalı oyuncular da maç sonrası gazilerin yanına giderek imzalı formalar hediye etti, birlikte fotoğraf çektirdi.

ALKIŞLAR ALP’E

Pınar Karşıyaka’nın 18 yaşındaki kısa forveti Alp Karahan, Khimik maçına ilk 5’te başlayıp 4’te 3 üçlük, 3’te 2 ikilik isabetiyle 13 sayı üretti. Sezon başından bu yana hem lig, hem Şampiyonlar Ligi hem de 2’nci Lig’deki Tolkar Genç Karşıyakalılar’da forma giyen altyapı patentli oyuncu, taraftardan büyük alkış aldı.