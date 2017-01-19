Kırklarelispor 0-2 Şanlıurfaspor

Deplasmanda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Türkiye Kupası A Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. haftasında gruptan çıkma şansı olmayan Kırklarelispor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu. Bu galibiyetle puanını 12’ye yükselten Şanlıurfaspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oktay Önge

Kırklarelispor: Polat, Davut, Saffet, Bahadır, Enis (Soner dk. 46), Mustafa (Nazif dk. 67), Barış, Mikail, Osman, Şahin, Sedat (Ahmet Baykal dk. 46)

Şanlıurfaspor: Tomic, İzzet, Atiemven (Batuhan Artarslan dk. 66), Hüseyin (Batuhan Karadeniz dk. 77), Amin Askar, Halil, Mertcan (Abdulaziz dk. 76), Cemil, Oktay, Şaban, Artun

Goller: Oktay (dk. 19), Artun (dk. 72) (Şanlıurfaspor)

Sarı Kart: Şahin (Kırklarelispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4′ Osman’ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Tomic meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

GOOOOL! 19′ Artun’un ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Oktay sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

GOOOOL! 72′ Oktay’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Artun’un sol çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 0-2