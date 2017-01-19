Lionel Messi’den Barcelona yönetimine mesaj

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, kulübünün istemesi durumunda takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Lionel Messi, Barcelona'dan başka bir takıma gideceği yolundaki iddialara açıklık getirdi. 29 yaşındaki oyuncu, Coach dergisine yaptığı açıklamada, “Her zaman söylediğim gibi burada istendiğim sürece kalırım. Kulübüm bana herşeyi verdi” dedi. İngiltere Ligi ile ilgili de konuşan Arjantinli, “Manchester City'de Teknik Direktör Guardiola alışma döneminden geçiyor. Ama başarılı olacak” diye konuştu.

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Maç kaybetmekten nefret ettiğini belirten Messi, “Karşılaşma sona erdikten sonra birkaç saat değil, birkaç gün etkisinden kurtulamıyorum. Bünyem yenilgiye hiç alışamadı. Bu sezon şanssız mağlubiyetler aldık. Ama Barcelona olarak her kupaya adayız. Rakibimiz Real Madrid de iyi bir sezon geçiriyor, ancak biz de daha iyi olacağız. Sonuna kadar şampiyonluk için savaşacağız” ifadesini kullandı.