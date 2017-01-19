Milli takım Ufuk Sarıca’ya emanet

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'dan boşalan A Milli Takım Başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörlüğü’ne Ufuk Sarıca’yı getirdi. Sarıca bu görevini Beşiktaş’taki görevi ile beraber yürütecek. Başarılı çalıştırıcı ile 1,5 yıllık mukavele yapıldığı öğrenildi.

Sarıca, “Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Hedefimiz önümüzdeki bütün turnuvalara katılmak ve başarı elde etmek TBF yönetimine teşekkür ediyorum. Karşınızda çok gururlu ve heyecanlı durumdayım. Sahada mücadeleyi bırakmayan, kazanmayı hedefleyen bir takım hazırlayacağıma dair söz veriyorum.” diye konuştu.