Mustafa Kemal Kılıç: İşimizi kolayladık

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, "Galibiyetle işimizi çok kolayladık. Hatta garantiye varacak bir puanımız oluştu" dedi.

Ziraat Türkiye A Grubu 5. haftasında Kırklarelispor, evinde Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamada bulundu.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, galibiyetle grupta işlerini kolaylaştırdıklarını belirterek, “Hatta garantiye varacak bir puanımız oluştu. Her iki yarıda da attığımız gollerle kazandık. Zaten tek yenilgimiz var ve kupada belirgin bir başarımız var. Bunun sonucunu almak istiyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz. İnşallah çıktıktan sonra da gücümüz oranında finale kadar uzanmak istiyoruz. Bu arada kupa ve lig maçları dolayısıyla sıkıştık. Şükürler olsun herhangi bir sakatlık veya yorgunluk olmadı. Mutluyuz ve memnunuz, artık lig maçına odaklandık” dedi.