Mustafa Reşit Akçay: Bunlardan ders çıkarmalıyız

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Gaziantepspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kupada 2-0 mağlup oldukları Gaziantepspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalar da bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Kupa maçlarında konsantrasyon konusunda bazı sıkıntılarımız var. Gaziantepspor’un rotasyonu daha geçerli bize nazaran. Gaziantepspor’da gençlerin ağırlıklı olarak sahaya çıktı ve gerçekten kendilerini çok iyi ifade ettiler, çok da güzel oynadılar. Bizim futbolcular maçta çok az sorumluluk aldı. Burada nedense bilmiyorum ama hep kötü oynuyoruz. Ama kesinlikle bu Gaziantepspor’un başarısı gölgelenmemeli. Çok iyi oynadı gençler. Bence gençlerin bu tavrı örnek olacak cinstendir. Biz de bunlardan ders çıkarmalıyız. Tekrar takımı kutluyorum ve başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.