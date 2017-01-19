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Olcay Şahan: Futbolu Trabzonspor’da bırakmak istiyorum

Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan, futbolu burada bırakmayı düşündüğünü söyledi.
13:1419 Ocak 2017
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Olcay Şahan: Futbolu Trabzonspor’da bırakmak istiyorum

Beşiktaş’tan Trabzonspor’a transfer olan Olcay Şahan, futbolu Trabzonspor’da bırakmak istediğini söyledi.

Radyospor’a konuşan başarılı futbolcu, “Beşiktaş’tan ayrılırken Şenol Güneş ve Fikret Orman ile görüştüm. 5 yıl içinde güzel anılarım oldu, ayrılmak üzücü. Ama futbolcunun hayatında böyle süreçler oluyor. Futbolu Beşiktaş’ta bırakmayı düşünüyordum ama hayat şartları değişebiliyor. Şu anda Trabzonspor’da forma giyiyorum ve transferim gerçekleştiği için mutluyum. Trabzonspor’un son adresim olduğunu, futbolu burada bırakmayı istediğimi söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

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olcay şahan trabzonspor
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