Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Samsunspor Adana Demirspor’a hazırlanıyor

Samsunspor, Pazartesi günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.
19:1019 Ocak 2017
0
Samsunspor Adana Demirspor’a hazırlanıyor

TFF 1. Lig’de kötü günler geçiren Samsunspor, 2 dönem transfer yasağının sona ermesinin ardından devre arasında 10 futbolcuya imza attırdı. Kadrosundaki gençleri alt takıma gönderen Teknik Direktör Osman Özköylü yeni transferleriyle birlikte çalışmalarını sürdürdü.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonrasında topla taktik çalışan kırmızı-beyazlılar, hücum organizasyonları üstünde durdu. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sonlandı.

Öte yandan antrenman sakatlıkları bulunan Canberk Aydın ve Burhan Arman katılmadı.

Etiketler
adana demirspor Samsunspor tff 1.lig
Son güncelleme: 19:21 | 19.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER