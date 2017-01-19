Selçuk İnan ve Burak Yılmaz bir kez daha buluşuyor

Çocukluktan beri Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray’da forma giyen Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’ın Çin’de buluşması gündeme geldi. Çin Futbol komitesi, Selçuk için “Sıradışı oyuncu” yorumunu yaptı.

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