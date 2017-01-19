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Selçuk İnan ve Burak Yılmaz bir kez daha buluşuyor

Çocukluktan beri Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray’da forma giyen Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’ın Çin’de buluşması gündeme geldi. Çin Futbol komitesi, Selçuk için “Sıradışı oyuncu” yorumunu yaptı.
08:2919 Ocak 2017
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Selçuk İnan ve Burak Yılmaz bir kez daha buluşuyor

Dünya futbolunu yaptığı flaş transferlerle sarsmaya devam eden Çin piyasası, bu kez Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ı gündeme aldı. Sneijder ve Podolski'ye teklifler yapan Çin kulüplerinin şimdiki hedefi Selçuk. Çin Futbol Komitesi'nde görev alan 3 FIFA menajerinin Galatasaray'ın kaptanına ülke futbolunda yer vermek istiyor.

19 Ocak 2017 Edin Dzeko tamam sıra Roma`da Takımı yeni bir forvetle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, İtalyanların kapısını çalacak. Sarı-kırmızılılar, Edin Dzeko için 10 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı. İlgili Haberi Oku

Komitenin “Son derece ilginç ve sıradışı bir oyuncu” diye değerlendirmede bulunduğu Selçuk'a hangi kulüp tarafından teklif geleceği belirsiz. Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz, çocukluk arkadaşı olan Selçuk'a olumlu raporlar verdi. İki futbolcu, Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray'da beraber büyük başarılara imza atmıştı.

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burak yılmaz çin selçuk inan
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