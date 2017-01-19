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Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
14:1719 Ocak 2017
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Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Ocak Cumartesi

13.30 Akhisar Belediyespor – Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor – Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

19.00 Bursaspor – Adanaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kardemir Karabükspor – Galatasaray: Cüneyt Çakır

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantepspor – Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor – Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş: Alper Ulusoy

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