Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
21 Ocak Cumartesi
13.30 Akhisar Belediyespor – Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor – Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
19.00 Bursaspor – Adanaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kardemir Karabükspor – Galatasaray: Cüneyt Çakır
22 Ocak Pazar
13.30 Gaziantepspor – Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
13.30 Osmanlıspor – Antalyaspor: Özgür Yankaya
16.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
23 Ocak Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş: Alper Ulusoy