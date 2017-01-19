Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Ocak Cumartesi

13.30 Akhisar Belediyespor – Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor – Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

19.00 Bursaspor – Adanaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kardemir Karabükspor – Galatasaray: Cüneyt Çakır

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantepspor – Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor – Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş: Alper Ulusoy