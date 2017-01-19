Stancu ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor’un Gençlerbirliği’nden kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Bogdan Stancu, yeşil-beyazlı takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, akşam saatlerinde yapılan antrenmada Gençlerbirliği'nden transfer edilen 29 yaşındaki Rumen oyuncu Bogdan Stancu da yer aldı. Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Stancu, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve takım arkadaşları ile tanıştı.

Stancu'nun antrenman eksikliği sebebiyle Adanaspor maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi.Isınma koşularının ardından topla birlikte çalışmalar gerçekleştiren Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri, antrenman son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıkları bildirildi. Dünkü antrenmana tedavileri sebebiyle çıkmayan Batalla ve Merter Yüce bugünkü antrenmanda yer aldı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.