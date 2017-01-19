Talisca var golcü nerede?

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Beşiktaş, belki de sezonun en zor deplasmanlarından biri olan Osmanlıspor engelini gol yemeden 2 farklı galibiyetle geçmesini bildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, oyun şablonunda fazla bir değişikliğe gitmedi ancak bir futbolcu maça damga vurdu: Anderson Talisca.

Benfica'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta oynadığı her maçta verimlilik adına önemli işler yapan Brezilyalı yıldız, sakatlığının ardından “Geri dönüş yapabilir mi?” sorularına en güzel cevabı verdi. Klas vuruşla attığı golün benzerlerini daha önceki maçlarda da bizlere izleten Talisca, siyah-beyazlı taraftarlara “Neredeydin iki gözüm” dedirtti.

Deportivo kariyerinden sonra Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri dönüş yapan Ryan Babel, kendinden emin tavırlarla hatasız bir performans sergiledi. Top tekniği yüksek olan Hollandalı yıldızın, Olcay'ın ayrılışından sonra orta sahanın sol bölgesine kalite getirmesi kaçınılmaz olacak. Quaresma'nın disiplinsiz hareketleri devam ettikçe Babel, orta sahanın sağında da görev alabilir.

Süper Lig'de sezon başından beri şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Beşiktaş, Osmanlı maçındaki galibiyetiyle bir adım önde olduğunu kanıtladı. Taraftarların ‘şampiyonluk geliyor' tezahüratlarına daha çok inanması için yönetimin mutlaka bir forvet transferi yapması gerekiyor. Eğer bu bölgeye takviye yapılmazsa Cenk Tosun kendi kalibresinin üstüne çıkmak zorunda.

Mitrovic'e 4.2 milyon Euro ödeyen Başkan Fikret Orman, bir zahmet golcü transferi için de pamuk elleri cebe soksun.