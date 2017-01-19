Yakışmadı

Murat ÖZDEMİR yazdı...

Trabzonspor, gelecek sezon 50. yılını kutlayacak. Başkan Muharrem Usta seçim çalışmalarında hep 50. yıl vurgusu yaptı. Ancak sahadaki tablo herkesin malumu. Ligde bu sezon bir türlü dikiş tutturamayan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma için en kestirme yolu da es geçmek üzere. Evet, şaka değil. Bordo-mavili takım, Konyaspor, Gümüşhanespor ve Kızılcabölük'ün bulunduğu grupta ilk 2'ye girememe tehlikesini iliklerine kadar hissediyor. Son maçlarda Gümüşhane 1 puan bile alsa Trabzonspor'u kupa dışına atacak. Aslında gruptan çıksa Trabzonspor kupada sonuna kadar gidebilirdi.

Son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile de Başakşehir'in eşleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşününce bordo-mavililerin yolu oldukça açık görünüyordu. Ancak dün Gümüşhane önünde alınan beraberlik tüm hesapları alt üst etti. Bu takım sezonun ikinci yarısında bir mucizeye imza atıp ilk 4 arasına giremezse kuruluşunun 50. yılında, yeni stadında Avrupa maçı oynayamayacak. Trabzonspor yönetimine, teknik ekibine ve futbolcularına soruyorum: Bu tablo Trabzonspor'a hiç yakışıyor mu?