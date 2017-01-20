Advocaat’tan öğrencilerine uyarı

Başakşehir karşılaşmasının, şampiyonluk yarışında hayati bir önem kazandığını kaydeden Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat, “Puan kaybı durumunda taşlar yerinden oynar. Kazanmaktan başka seçenek yok” dedi.

Adanaspor beraberliği ile ligin ikinci devresine hayal kırıklığıyla başlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, öğrencilerine nefes aldırmıyor. Pazar günü Kadıköy'de oynayacakları Başakşehir karşılaşmasının şampiyonluk yarışında hayati bir önem kazandığını kaydeden Hollandalı, “Puan kaybı durumunda taşlar yerinden oynar. Kazanmaktan başka bir seçenek yok” diye konuştu.

Moussa Sow`dan `10 mumara` öneri Fenerbahçe'de Sow, Al Ahli'den eski takım arkadaşı Riberio'yu teknik heyete önerdi. Sarı-lacivertlilerin Senegalli yıldızı, 10 numara transferi için Brezilyalı orta sahaya kefil oldu. İlgili Haberi Oku

“Kritik bir virajdayız. Lideri yenersek yeniden bir yükseliş dönemi başlar” diyen Advocaat, “Puan kaybı durumunda yönetim ciddi yaptırımlar uygulayabilir. Eksikler önemli değil. Takımdaki her futbolcunun Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun çıkarmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli yönetimin de Başakşehir galibiyeti halinde futbolcularına özel bir prim vereceği kaydedildi.