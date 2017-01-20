Bandırmaspor, Lukas Droppa ile anlaştı

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor, Çek milli takımı oyuncusu Lukas Droppa ile anlaştı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Rusya Premier Ligi takımlarından Tom Tomsk takımında oynayan 27 yaşındaki Lukas Droppa ile anlaştı.

Ön libero mevkiinde oynayan, Çek milli takımında 4 kez forma giyen oyuncuyu Sabika Gökçen Havaalanı’nda karşılayan yöneticilerden Recep Kılıç ve genel kaptan Kayhan İpek, Bandırmaspor’un başarısı için çaba sarf ettiklerini belirterek, transferden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

27 yaşındaki Çek oyuncunun yarın yapılacak son görüşmenin ardından öğlen saatlerinde Bandırmaspor’a resmi imzayı atacağı bildirildi.