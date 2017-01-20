Banvit devreyi kapatıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Banvit, TBF TV'den Bandırma’da Yeşilgiresun Belediye takımını misafir ediyor.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbul BBSK’ya uzatmalar sonunda 100-95 mağlup olan Banvit, kendi sahasında Tofaş’ı 84-79 mağlup eden Yeşilgiresun Belediye takımını misafir ediyor. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Banvit’in Amerikalı yıldız oyuncusu Jordan Theodore 19,8 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 7,2 asist ortalaması yakaladı. Gediminas Orelik ise ligin ilk 14 haftasında 6 ribaund ortalaması ile mücadele etti.

Lig tarihinde toplam 428 maça çıkan ve 261 galibiyet elde eden Banvit %60 galibiyet yüzdesi tutturdu. Banvit ile Yeşilgiresun Belediye lig tarihinde bu zamana kadar 2 kez karşılaşırken Banvit 1 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Banvit kendi sahasında oynayacağı bu önemli maçı kazanarak ligin ilk devresini galibiyetle kapatmanın planlarını yapıyor. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda pazar günü oynanacak olan Banvit ile Yeşilgiresun Belediyespor mücadelesi saat 16.00’da başlayacak.