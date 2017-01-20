Beşiktaş Kerim Frei transferini resmen açıkladı! Bonservisi…

Beşiktaş takımda fazla forma şansı bulamayan Kerim Frei'yı İngiltere Championship takımlarından Birmingham City takımına gönderdi.

Beşiktaş takımda 3,5 sezon forma giyen Kerim Frei’yi İngiltere kulüplerinden Birmingham City’ye gönderdi. Siyah-beyazlı takım 2 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti alacak. Ayrıca Beşiktaş toplam 1 milyon 250 bin Euro bonus ücreti alabilir. Frei, İngiliz kulübüyle 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ın Frei transferi için KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

“Kerim Frei’ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro

Birmingham City’de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.”