Beşiktaş’ın zirve hesabı

Medipol Başakşehir’in Fenerbahçe deplasmanında takılacağını düşünen Beşiktaş, pazartesi günü Alanyaspor engelini kayıpsız geçip 17 hafta sonra liderliği eline geçirmek istiyor.

Beşiktaş’ta liderlik hesapları yapılmaya başlandı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor'u 4-1 yenerek birinci haftayı lider tamamlayan Beşiktaş, 2. haftadaki Atiker Konya beraberliği sonrasında koltuğu kaybetmişti. Siyah-beyazlılar, bu hafta sonunda tekrar zirveye adını yazdıracağına inanıyor. 1 puan geriden takip ettiği Başakşehir'in pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'ye takılacağını düşünen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'u mağlup ederek ilk basamağa yükselmeyi planlıyor.

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Teknik Direktör Şenol Güneş, öğrencileriyle bir görüşme yaparak Alanyaspor maçının önemini anlattı. Rakiplerinin puan durumundaki yerinin kimseyi aldatmaması gerektiğini belirten Güneş, “Beklediğimizden daha zor olacak. Önemli olan ligin sonunda zirvede yer almak. Ancak liderliğin de özgüven getirdiğini unutmamamız gerekiyor. Sadece kendi maçımıza odaklanmalıyız” ifadesini kullandı. Güneş'in bugünden itibaren yapılacak antrenmanlarda Alanya maçının taktiği üzerinde duracağı bildirildi.